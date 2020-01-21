Белорусский Партизан

Новости Беларуси

Pornhub Insights

Опубликовано Belarus

Сегодня Pornhub Insights обратил свой взор на Беларусь. Это страна из Восточной Европы, которая находится между Россией, Польшей, Украиной, Латвией и Литвой. Это бывшая республика Советского Союза. Большинство жителей разговаривает на русском языке, который признан в том числе и государственным. По площади эта страна занимает 84 место в мире, а по населению – 93. На территории Беларуси на данный момент проживает порядка девяти с половиной миллионов человек. Несмотря на такую близость к современной России, ментальность белоруссов отличается. В них гораздо больше хитрости, но в то же время больше и более простого взгляда на жизнь. Большая часть населения проживает в сельской местности и небольших городках. Несмотря на это доступ в интернет есть у большой части населения, эта услуга здесь достаточно недорогая. Количество посещений сайта xvideos с территории Беларуси занимает 66 место в мире, то есть гораздо выше, чем население страны. Это говорит о том, что просмотр порно достаточно популярное и любимое занятие граждан.  

Самыми популярными белорусскими поисковыми запросами на сайте являются: «русское», «по следам «Overwatch»», «мамочки», «русские матюрки». Если сравнивать посетителей сайта из Беларуси с остальными посетителями, то окажется что поиск по запросам «русские матюрки» и «русские мамочки» на 2000% более популярен среди них. Это и не удивительно. Культуры двух стран тесно переплетены. 

Также большое количество белорусов предпочитает просматривать видео «Bronies». Это фэндом по мотивам мультика «My Little Pony». Это не очень объяснимо с логической точки зрения, но видимо в Беларуси большое количество поклонников этого мультфильма.

Просмотры Bronies на 1286% выше, чем у пользователей остального мира. Это второй показатель после «мамочек».

Самые просматриваемые категории почти полностью совпадают с данными по России. Это опять же совершенно предсказуемо. Первое место с небольшим отрывом занимают порно ролики с тематикой – хентай. Это стилизованные японские мультики с порносюжетом. На втором месте расположены видео с пометкой – анал. А дальше по убыванию сначала мамочки и матюрки, а только потом попадаются и категория молоденьких. К слову говоря категория «русское» сильно популярнее в Беларуси, чем во всем остальном мире. Популярнее на 849%. Интересно было бы взглянуть на украинские показатели. Если смотреть по соотношению просмотров из Беларуси по отношению ко всему миру, то с большим отрывом от первого места идет категория – «двойное проникновение» – это секс женщины сразу с двумя мужчинами. 

Интересная статистика касается времени просмотра. Все мы с вами понимаем, о чем это говорит. С учетом того, что средние общемировые цифры находятся около 10 минут, белорусы в этом отношении не такие молодцы. Их среднее время просмотра остановилось на отметке девять с небольшим минут. Это ниже общемирового времени, но дольше чем в соседней России на 5 секунд. Это уже любопытно.

Очень необычным является распределение времени по регионам. Обычно в рамках одной страны все регионы сконцентрированы около медленного значения, но только не в Беларуси. Выделились города Молодечно, Гомель, Могилев и Барановичи. Если Молодечно, Гомель и Могилев гораздо быстрее закрывают сайт – от 22 до 29 секунд быстрее, чем в среднем, то Барановичи с колоссальным отрывом лидируют. Среднее время просмотра сайта с этого города составляет 10 минут 40 секунд, что на 84 секунды больше, чем в среднем по стране. Отрыв необъяснимый ничем. В столице Беларуси – Минске тоже любят посмотреть горячие видео подольше. В среднем на 22 секунды дольше, чем медиана. 

По трафику, как и ожидалось, более 40 процентов приходится на Минск. Столичный регион почти в каждой стране лидирует в этой категории. Одними из самых патриотичных пользователей сайта Pornhub являются как раз белорусы. Запросов, связанных с их городом, от минчан поступает на 1771% больше, по сравнению с остальной страной. Но может быть мы чего-то не знаем, что знают жители Минска про свой город? На втором месте в столичном регионе держится с небольшим отрывом от третьего места запрос – «русская вечеринка». Это легко объяснимо тем, что в Беларуси не очень много отвязных вечеринок и времяпрепровождения в эротических фантазиях, в отличии от Москвы и Санкт-Петербурга. 

А среди популярных просмотров – уже другие ролики. Здесь первое место занимает категория – «молоденькие», а второе – «кастинг». Предполагаю что это связано с тем, что большое количество белорусских девушек уезжает за рубеж и работает там в эскорт агенствах и снимается в порно фильмах. Это к сожалению реальность вкупе с породной красотой славянок. 

Для любителей делить людей на гендер – интересная деталь. Женщин среди посетителей Pornhub с территории Беларуси – 30 процентов. Это один из самых высоких показателей в мире. В среднем он держится около 25-26 процентов. Остальные – это конечно мужчины.

Возрастные рамки любителей горяченького видео почти совпадают с общемировыми. Тут обошлось без сюрпризов. Большую часть посещений обеспечивают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. На их долю приходится порядка 66% от всего траффика Беларуси. Интересно то, что в этой группе людей большую часть составляет как раз таки более взрослая часть. От 25 до 35 лет с подавляющим большинством выигрывает это негласное соревнование.

Посещений через мобильный телефон или планшет в Беларуси сильно меньше, чем в среднем. Всего лишь 46 процентов приходится на мобильные устройства. Для сравнения в среднем по миру цифра находится на отметке в 72%, что значительно выше. Это объясняется не очень хорошим мобильным интернетом и небольшой распространенностью мобильных устройств. Причем 40 процентов приходится на смартфоны и лишь шесть на планшеты. 54% – больше половины траффика идет через стационарный компьютер или ноутбук. 

Интересным в данной статье мы считаем в первую очередь статистические выкладки на примере конкретно взятой страны. И в случае с Беларусью – небезынтересным становится ее сравнение с Россией и Украиной. Это ближайшие страны по географическому положению и по менталитету. Поэтому и предпочтения в порно индустрии у них очень похожие. Но несколько любопытных отличий мы уже нашли. 

Вскоре опубликуем статью про статистику из России и из Украины и вы сможете сами наглядно посравнивать эти братские народы. 

С точки зрения ментальности – белорусы более скромные люди и поэтому показатели по категориям, по запросам исключают различные секс извращения, которые, например, довольно часто встречаются в российских запросах. Для меня самым большим сюрпризом стало распределение по возрастам. Как правило группа с 18 до 24 – самая многочисленная, так как люди, которым не исполнилось 18 – отмечают, что они уже достигли совершеннолетия. А в Беларуси – не так. Преимущество за уже повзрослевшими людьми. То ли это следствие небольшого инфантилизма, который присутствует в каждой белорусской душе, то ли какие-то моральные устои общества, в котором человек младше 25 лет и не думает о сексе. А может просто не хватает времени? Все свободное время посвящено учебе? Такое тоже может быть. Возможно вы в комментариях подскажете ваше мнение?

Via: russkoeporno.xxx/pornhub

@Pornhub Insights Belarus

Дружба” дружбой

Опубликовано Belarus

Пока на Ближнем Востоке разгорается искорка войны между Ираком и США, которая, безусловно, напрямую влияет на стоимость нефти на мировых рынках, между Россией и Беларусью происходят не менее интересные вещи. Но для нас они, безусловно, гораздо более важны. С 1 января текущего года Россия перестала поставлять «черное золото» в Беларусь. Причиной тому стало то, что не была достигнута договоренность о стоимости нефти. Россия в очередной раз предложила повысить отпускную стоимость на этот ресурс, на что Лукашенко и Совмин справедливо выразили свое возмущение. Попытки урегулировать данную ситуацию предпринимались на самом высоком уровне. Президенты Беларуси и России провели целых три встречи в закрытом формате для того чтобы решить этот краеугольный вопрос в преддверии Нового года. Но не договорились…

В итоге 2020 год НПЗ Беларуси встретили у пустого вентиля. «БелНефтеХим» сообщает. что  пока еще располагает определённым запасом черного топлива, которое удалось накопить в декабре по причине благоприятной погоды. Но тем не менее эти запасы не безграничны. По расчетам их хватит приблизительно на 15-20 дней. Однако несмотря на это нагрузку на НПЗ снизили до технически минимального возможного уровня, чтобы не допустить простоя. Ситуация дошла до того, что «БелНефтеХим» в экстренном порядке ищет дополнительные каналы поставок в обход российской нефти. 

Под вопросом поставок находился и природный газ. Но в этом случае сторонам удалось договориться. 

Что же пошло не так с контрактом? Проблемой стало отсутствие договоренности касательно цен на саму нефть, стоимости транзита по территории Беларуси и компенсации за ущерб от налогового маневра. Посмотрим для начала на эту ситуацию со стороны России. Здесь все достаточно прозаично. Нефть была использована как рычаг давления, как разменная монета при переговорах. Интерес России состоит в объединении двух стран под вывеской Союзного Государства. Эту идею Лукашенко обсуждал еще с Ельциным в 1999 году и стороны даже пришли подписанию предварительного договора.

Но спустя два десятка лет тишины, когда о Союзном Государстве никто не вспоминал, речь о нем зашла снова. Идея с его реализацией необходима Путину как воздух. Причиной тому является тот факт, что 2024 год не за горами, и нужно что-то делать с тем, чтобы легитимно удержать власть в своих руках. Просто так будет сложно пойти на пятый срок, когда в стране несколько лет подряд падает уровень жизни населения, люди нищают, теряют работу. Царит уныние и беззаконие силовиков. Это даже хуже стагнации. И в таких условиях Путин хочет использовать Союзное Государство как новый элемент. Стать главой Союзного Государства ему Конституция не запрещает, а уж на голосовании большое количество жителей двух стран однозначно молча поддержат его на выборах. Это действительно план А в Кремле. Понятно, почему они так отчаянно давят на Лукашенко, заставляя его пойти на такую сделку. 

Что же происходит со стороны Беларуси. Лукашенко уже несколько месяцев водит российского президента за нос и пытается уйти от заключения столь невыгодного соглашения. Нефть нефтью, союзная экономика и прочие тесные взаимоотношения двух стран это одно, а вот то, что ему точно придется распрощаться с безграничной властью пусть и в своем углу это другое. За долгие годы он выстроил вокруг себя целый батальон приближенных и отлично с ними уживается. Его структура власти стоит прочно и не вызывает таких опасений, как позиции того же Путина например. Поэтому потерять от такого соглашения с Россией Лукашенко придется несоизмеримо больше, чем получить от российской нефти. В конце концов даже в такой момент он президент Беларуси умудрился набрать очков за счет своего резкого выступления перед Советом министров. Он заявил о том, что недопустимо постоянно пересматривать цены на топливо и повышать их каждый год. 

Цена по новому контракту предполагалась даже больше, чем мировые цены на нефть. Конечно в этом случае проще найти нефть в другом месте и заключить договор на рыночных условиях, без дополнительного давления.

Что же теперь делать? Во-первых не отчаиваться. Поставки газа продолжаются, а он на данный момент гораздо более важен для экономики Беларуси, с точки зрения энергетической безопасности. С газом, к слову, найти другого поставщика было бы гораздо проблематичнее. Чтобы найти нового поставщика «черного золота» потребуется несколько месяцев. Это время уйдет на договоренности, установку необходимой инфраструктуры и обсуждения условий поставок. Однако потом Беларусь определенно станет более независимой от своего соседа. В экономике страны экспортные пошлины на нефть и ее продукты составляют более 4,8 процента от общего ВВП, и, конечно, такие простои негативно скажутся на планировании бюджета на текущий год. Сложно будет предсказать расходы на социалку. Возможно даже такие задержки с поставками негативно скажутся и на ценах на коммунальные услуги. Скорее всего простым жителям придется заплатить повышенную стоимость. 

Последние четверть века взаимоотношения двух стран строились на том, что Беларусь в обмен на более выгодные цены на энергоресурсы отдавала свои политические возможности. Голосования на референдумах в ООН, признания Абхазии и Осетии. В отличии от всего остального мира экономика Беларуси была по сути в тепличных условиях. Это, конечно, повлияло и на эффективность работы в этих секторах. Теперь же придется работать и жить в новых реалиях, даже если сторонам все же удастся договориться. Хотя большинство экспертов сходятся во мнениях, что это скорее будет чудом. 

Что касается России, то тут все тоже достаточно просто и ясно. На фоне остановки строительства «Северного Потока-2» из-за наложенных санкций страна резко потеряла возможность экспортировать газ в обход многих стран. Тут же в спешном порядке решено было заключить соглашение с не дружественной на данный момент Украиной и даже молча выплатить ей положенную судом компенсацию в три миллиарда долларов. На фоне провального проекта «Сила Сибири», проблем с Украиной и «Северными Потоками», повышающимся предложением на СПГ, России все труднее и труднее становиться получать прибыль из энергоресурсов. Поскольку экономика страны колоссальным образом зависит от этих поставок, то это ставит под удар всю экономическую безопасность. За последнее время в России не появилось новых технологичных производств и все надежды ее дряхлеющей верхушки направлены на то, чтобы выкачать и высосать максимум из оставшихся возможностей. Попытки надавить на Беларусь – это последнее, что осталось в арсенала внешнеполитических возможностей Путина. Больше давить ему будет не на кого. Если сейчас Лукашенко удастся выстоять в этой непростой ситуации, то Россия рассорившись со всем миром, останется наедине сама с собой и захлебнется в собственной нефти. 

 

Когда в 2005 году подобный конфликт разгорелся между Украиной и Россией, нужно было насторожиться. Но тогда у власти был молодой Путин, и его риторика еще была совершенно другой. В итоге спустя пятнадцать лет стало понятно, что зависимость от России нужно было скидывать уже давно. Сейчас уже пожилой президент России стал совершенно уверен в своих талантах шантажа и убеждения, что пелена застилает его глаза и он не может здраво оценивать ситуацию. Это его право, а мы надеемся на то, что это разногласие никак не повлияет на взаимоотношения двух братских народов с одним языком и настолько близкими культурами. 

 