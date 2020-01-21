Сегодня Pornhub Insights обратил свой взор на Беларусь. Это страна из Восточной Европы, которая находится между Россией, Польшей, Украиной, Латвией и Литвой. Это бывшая республика Советского Союза. Большинство жителей разговаривает на русском языке, который признан в том числе и государственным. По площади эта страна занимает 84 место в мире, а по населению – 93. На территории Беларуси на данный момент проживает порядка девяти с половиной миллионов человек. Несмотря на такую близость к современной России, ментальность белоруссов отличается. В них гораздо больше хитрости, но в то же время больше и более простого взгляда на жизнь. Большая часть населения проживает в сельской местности и небольших городках. Несмотря на это доступ в интернет есть у большой части населения, эта услуга здесь достаточно недорогая. Количество посещений сайта xvideos с территории Беларуси занимает 66 место в мире, то есть гораздо выше, чем население страны. Это говорит о том, что просмотр порно достаточно популярное и любимое занятие граждан.

Самыми популярными белорусскими поисковыми запросами на сайте являются: «русское», «по следам «Overwatch»», «мамочки», «русские матюрки». Если сравнивать посетителей сайта из Беларуси с остальными посетителями, то окажется что поиск по запросам «русские матюрки» и «русские мамочки» на 2000% более популярен среди них. Это и не удивительно. Культуры двух стран тесно переплетены.

Также большое количество белорусов предпочитает просматривать видео «Bronies». Это фэндом по мотивам мультика «My Little Pony». Это не очень объяснимо с логической точки зрения, но видимо в Беларуси большое количество поклонников этого мультфильма.

Просмотры Bronies на 1286% выше, чем у пользователей остального мира. Это второй показатель после «мамочек».

Самые просматриваемые категории почти полностью совпадают с данными по России. Это опять же совершенно предсказуемо. Первое место с небольшим отрывом занимают порно ролики с тематикой – хентай. Это стилизованные японские мультики с порносюжетом. На втором месте расположены видео с пометкой – анал. А дальше по убыванию сначала мамочки и матюрки, а только потом попадаются и категория молоденьких. К слову говоря категория «русское» сильно популярнее в Беларуси, чем во всем остальном мире. Популярнее на 849%. Интересно было бы взглянуть на украинские показатели. Если смотреть по соотношению просмотров из Беларуси по отношению ко всему миру, то с большим отрывом от первого места идет категория – «двойное проникновение» – это секс женщины сразу с двумя мужчинами.

Интересная статистика касается времени просмотра. Все мы с вами понимаем, о чем это говорит. С учетом того, что средние общемировые цифры находятся около 10 минут, белорусы в этом отношении не такие молодцы. Их среднее время просмотра остановилось на отметке девять с небольшим минут. Это ниже общемирового времени, но дольше чем в соседней России на 5 секунд. Это уже любопытно.

Очень необычным является распределение времени по регионам. Обычно в рамках одной страны все регионы сконцентрированы около медленного значения, но только не в Беларуси. Выделились города Молодечно, Гомель, Могилев и Барановичи. Если Молодечно, Гомель и Могилев гораздо быстрее закрывают сайт – от 22 до 29 секунд быстрее, чем в среднем, то Барановичи с колоссальным отрывом лидируют. Среднее время просмотра сайта с этого города составляет 10 минут 40 секунд, что на 84 секунды больше, чем в среднем по стране. Отрыв необъяснимый ничем. В столице Беларуси – Минске тоже любят посмотреть горячие видео подольше. В среднем на 22 секунды дольше, чем медиана.

По трафику, как и ожидалось, более 40 процентов приходится на Минск. Столичный регион почти в каждой стране лидирует в этой категории. Одними из самых патриотичных пользователей сайта Pornhub являются как раз белорусы. Запросов, связанных с их городом, от минчан поступает на 1771% больше, по сравнению с остальной страной. Но может быть мы чего-то не знаем, что знают жители Минска про свой город? На втором месте в столичном регионе держится с небольшим отрывом от третьего места запрос – «русская вечеринка». Это легко объяснимо тем, что в Беларуси не очень много отвязных вечеринок и времяпрепровождения в эротических фантазиях, в отличии от Москвы и Санкт-Петербурга.

А среди популярных просмотров – уже другие ролики. Здесь первое место занимает категория – «молоденькие», а второе – «кастинг». Предполагаю что это связано с тем, что большое количество белорусских девушек уезжает за рубеж и работает там в эскорт агенствах и снимается в порно фильмах. Это к сожалению реальность вкупе с породной красотой славянок.

Для любителей делить людей на гендер – интересная деталь. Женщин среди посетителей Pornhub с территории Беларуси – 30 процентов. Это один из самых высоких показателей в мире. В среднем он держится около 25-26 процентов. Остальные – это конечно мужчины.

Возрастные рамки любителей горяченького видео почти совпадают с общемировыми. Тут обошлось без сюрпризов. Большую часть посещений обеспечивают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. На их долю приходится порядка 66% от всего траффика Беларуси. Интересно то, что в этой группе людей большую часть составляет как раз таки более взрослая часть. От 25 до 35 лет с подавляющим большинством выигрывает это негласное соревнование.

Посещений через мобильный телефон или планшет в Беларуси сильно меньше, чем в среднем. Всего лишь 46 процентов приходится на мобильные устройства. Для сравнения в среднем по миру цифра находится на отметке в 72%, что значительно выше. Это объясняется не очень хорошим мобильным интернетом и небольшой распространенностью мобильных устройств. Причем 40 процентов приходится на смартфоны и лишь шесть на планшеты. 54% – больше половины траффика идет через стационарный компьютер или ноутбук.

Интересным в данной статье мы считаем в первую очередь статистические выкладки на примере конкретно взятой страны. И в случае с Беларусью – небезынтересным становится ее сравнение с Россией и Украиной. Это ближайшие страны по географическому положению и по менталитету. Поэтому и предпочтения в порно индустрии у них очень похожие. Но несколько любопытных отличий мы уже нашли.

Вскоре опубликуем статью про статистику из России и из Украины и вы сможете сами наглядно посравнивать эти братские народы.

С точки зрения ментальности – белорусы более скромные люди и поэтому показатели по категориям, по запросам исключают различные секс извращения, которые, например, довольно часто встречаются в российских запросах. Для меня самым большим сюрпризом стало распределение по возрастам. Как правило группа с 18 до 24 – самая многочисленная, так как люди, которым не исполнилось 18 – отмечают, что они уже достигли совершеннолетия. А в Беларуси – не так. Преимущество за уже повзрослевшими людьми. То ли это следствие небольшого инфантилизма, который присутствует в каждой белорусской душе, то ли какие-то моральные устои общества, в котором человек младше 25 лет и не думает о сексе. А может просто не хватает времени? Все свободное время посвящено учебе? Такое тоже может быть. Возможно вы в комментариях подскажете ваше мнение?

Via: russkoeporno.xxx/pornhub

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